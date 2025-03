Matthew McConaughey om True Detectives første sesong: "Det var en av de store begivenhetene i TV"

Selv om den har hatt noen oppturer og nedturer, har True Detective for det meste vært en ganske utmerket dramaserie, som byr på svært minneverdig kvalitets-TV. Men hvis du skulle spørre en ivrig seer om hvilken sesong av serien som var den beste, ville nok mange peke på den første sesongen, den som hadde både Matthew McConaughey og Woody Harrelson i hovedrollene.

Førstnevnte har nylig snakket om sin tid i serien i et intervju med Variety. Opprinnelig skulle McConaughey snakke om sin retur til skuespilleryrket i den kommende The Rivals of Amziah King, men ble spurt om True Detective, der han kom med den store uttalelsen om at han mener sesong 1 fortsatt er den beste.

"Jeg så den, jeg så den. Ja, det er mye ved den som jeg satte pris på. Min favorittsesong - og jeg føler at jeg kan si dette objektivt - er sesong 1. Jeg var tilfeldigvis med i den, så jeg syntes det var utrolig, utrolig TV og en flott serie. Jeg så den ukentlig, som alle andre, på søndag kveld, og det var en begivenhet for meg. Og jeg fikk lene meg tilbake og nyte det. Jeg elsket praten i vannkjøleren på mandag morgen. Selv om jeg klarte det, glemte jeg på en måte hva som kom til å skje etterpå. Det var en av de store begivenhetene i TV."

Er du enig med McConaughey, eller synes du en annen sesong av True Detective skiller seg ut blant de andre?