Matthew McConaughey svarer på ryktene om en gjenforening av True Detective

Den første sesongen av True Detective viste seg å være et virkelig øyeblikk for prestisje-TV. Store stjerner, oppslukende historier og en krok som holdt deg fanget helt til rulleteksten i siste episode. Matthew McConaughey og Woody Harrelsons prestasjoner var så gode at fansen selv etter mer enn et tiår fortsatt vil ha mer, men det er fortsatt usikkert om det blir en retur.

I en samtale med NME tok McConaughey opp ryktet om at serieskaper Nic Pizzolatto var i ferd med å samle den opprinnelige gjengen igjen, og om han kunne tenke seg å komme tilbake. "Det er spenning, ja, men jeg har ikke sett et manus ennå. Da jeg [opprinnelig] leste True Detective, var alt som kom ut av Rust Cohles munn glødende. Manuset var i fyr og flamme, så utførelsen [av en oppfølger] må gå et skritt videre", sa McConaughey.

"Vi er begeistret for ideen, men det er ikke mer enn en idé. Hvis Nic setter noe på papiret som Woody og jeg synes er bra nok, ville det ikke engang være et valg. Vi ville se på det og si: "Det må skje". Men det må være jævlig bra, for vi setter en ganske god presedens!"

Pizzolatto avslørte i mai at han hadde en idé til en historie med McConaughey og Harrelsons karakterer igjen, men det ser ut til at for å trekke skuespillerne tilbake, må det først produseres et manus som er på nivå med den første sesongen.