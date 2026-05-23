Matthew McConaugheys Yellowstone spinoff-serie ble ikke lagt ned for å gjøre plass til Dutton Ranch

Det har vært en travel start på året for Yellowstone-fans, ettersom vi har blitt behandlet med den Kayce-ledede spinoff Y: Marshals, den nye historien som er The Madison, og nå nylig også den Beth og Rip-ledede spinoff Dutton Ranch. Mange av disse seriene har store planer for fremtiden, men med denne voksende utviklingen i tankene, hvordan påvirker det de andre mer unike planene for den store verden, nemlig den en gang ryktede serien som skulle ha Matthew McConaughey i hovedrollen.

Noen hevder at Dutton Ranch har gått på bekostning av McConaugheys prosjekt, men i et nylig intervju med The Playlist sørget Cole Hauser, kjent for å ha spilt Rip i Yellowstone, for å fjerne all forvirring og avsløre at skjebnen til McConaugheys serie ikke var knyttet til Dutton Ranch i det hele tatt.

"Nei. Dutton var en engangsforeteelse. Jeg vet hva du snakker om. Jeg er venn med Matthew, så vi hadde en liten dialog underveis for mange år siden, men det hadde ingenting med det å gjøre. Det handlet bare om hvordan vi kunne ta disse to kreative vesenene og Kelly, og gi oss et slags veikart for å fortsette å skape disse karakterene og gjøre noe spesielt som er nytt og utfordrende, og som til syvende og sist er underholdende for publikum."

Det er uklart om vi noen gang vil få den McConaughey-ledede Yellowstone-spinoffen/oppfølgeren, men det vi vet er at han og Hauser snart skal samarbeide om Netflix-serien til Nic Pizzolatto, der de spiller brødre som trener sport på collegenivå i USA.