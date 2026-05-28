Matthew Perrys assistent fengslet i 41 måneder, og setter en stopper for sagaen rundt skuespillerens død

For noen år siden, i oktober 2023, ble mange sjokkert over å høre at Venner-skuespilleren Matthew Perry var død, etter at stjernen ble funnet død i et boblebad i hagen sin etter å ha tatt en overdose ketamin. Det som opprinnelig virket som en situasjon knyttet til Perrys langvarige kamp med rusmidler, viste medisinske rapporter snart at det var mer på spill, og dette førte til at det ble åpnet en rettssak på grunnlag av konspirasjon for å distribuere ketamin med døden til følge.

En av personene som ble utsatt for disse anklagene, var Perrys personlige assistent, Kenneth Iwamasa, som erkjente seg skyldig i å ha konspirert for å distribuere ketamin med døden til følge i august 2024, etter at det ble oppdaget at Iwamasa og to leger hadde samarbeidet om å forsyne Perry med ketamin til en verdi av over 50 000 dollar i løpet av de siste fjorten dagene før han døde.

Nå, snart to år etter at Iwamasa erklærte seg skyldig, har påtalemyndigheten i delstaten California bestemt seg for straffen, og Iwamasa forventes nå å sone 41 måneder i fengsel, før to år med overvåket løslatelse, i tillegg til en bot på 10 000 dollar. Dette er en mildere dom enn forbrytelsen kan medføre, ettersom den kunne ha ført til 15 år i et føderalt fengsel.

Ifølge BBC News møtte Iwamasa opp i retten 27. mai og ba Perrys familie om unnskyldning, og forklarte følgende "Jeg er så lei meg til dere alle. Jeg er bare så lei meg for å ha gjort ulovlige handlinger som jeg alltid vil angre på. Jeg vil ta det med meg i graven. Jeg håper jeg kan være et eksempel til etterfølgelse for noen som er i min situasjon, slik at de kan ta bedre valg."

Alt dette kommer samtidig som amerikanske myndigheter også hevder at Iwamasa var en del av en gruppe tiltalte som utnyttet Perrys narkotikamisbruk for å tjene penger, og alle de fem tiltalte har erkjent seg skyldige i sine respektive anklager og er nå dømt. Den såkalte "Ketamine Queen" som var involvert i situasjonen, narkotikalangeren Jasveen Sangha, ble dømt til 15 års fengsel i april, de to legene som var involvert i situasjonen, Dr. Salvador Plasencia og Dr. Mark Chavez, fikk henholdsvis 30 måneders fengsel og åtte måneders hjemmearrest. Og til slutt fikk Erik Fleming, personen som skaffet ketamin fra Sangha, en dom på to års fengsel tidligere i mai.