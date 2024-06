Matthew Vaughn ble sjokkert over Argylle sine anmeldelser

HQ

Argylle kom ut i år. I år. Av en eller annen grunn husket jeg den som en flopp tidlig i 2023, men nei, den fikk så lite kulturelt gjennomslag at jeg glemte at den i det hele tatt hadde kommet ut det siste halvåret. Det ser ut til at reaksjonene på Matthew Vaughns actionfilm var liknende, og få kritikere la fingrene imellom.

I et intervju med Empire Magazine avslørte Matthew Vaughn at han hadde senket guarden når det gjaldt Argylle, og forventet at folk ville elske den. "Vi hadde hatt testvisninger som hadde gått fantastisk bra. Premieren var en veldig morsom kveld, og det var som å gå tilbake til Snatch-dagene, hvor det var så mye spenning. Og jeg begynte å drikke Kool-Aid," sier han.

Så kom anmeldelsene, og Vaughn beskriver opplevelsen. "Vi lagde ikke Citizen Kane, men for helvete, så kom anmeldelsene, og jeg tenkte: 'Vent, hva har jeg gjort for å fornærme disse menneskene? De var vitrioliske," sa han. "Jeg sier ikke at filmen er perfekt på noen måte, men jeg syntes ikke den var støtende. Det overrasket meg."

Det ser i det minste ut til at Argylle har funnet et hjem på strømming. "Folk liker den. Ingenting ville gjort meg lykkeligere enn å lage en til. Jeg får meldinger som sier: "Jøss, de anmeldelsene var jævlig harde! Jo flere vi kan få folk til å se Argylle, desto større er sjansen for at vi lager en til. Jeg vil gjerne lage en til, vi har planlagt det," sier han.

