MAUL-oppdrag: Hvordan en robot reddet en ukrainsk soldat etter at en landmine rev gjennom foten hans i en "drapssone" 65 km bak fiendens linjer

HQ

I 33 dager lå en ukrainsk soldat fanget i skyggen av frontlinjene, mens livet hans balanserte på en eneste årepresse etter at en landmine hadde revet opp foten hans. Seks redningsforsøk hadde mislyktes. Kjøretøyene var knust i den såkalte "drapssonen", et område overvåket av fiendtlige droner, fullt av miner og i praksis utilgjengelig for menneskelige redningsmannskaper.

Likevel nektet soldatens kamerater å overgi seg. På syvende forsøk ble de reddet etter et sju timer langt oppdrag, ikke av mennesker, men av roboter. Et pansret, ubemannet bakkekjøretøy, formet som en kiste og med kallenavnet MAUL, krøp mer enn 65 kilometer bak fiendens linjer, krysset minelagte veier og unngikk ubarmhjertig overvåking.

Et av hjulene ble ødelagt av en mine underveis, og en fiendtlig drone forsøkte å angripe kapselen mens den fraktet soldaten tilbake, men kapselens panser holdt. Mot alle forventninger vendte soldaten tilbake i live. "Hvis jagerflyet ikke ga opp, hadde vi ingen rett til å gi opp", sier sanitetssoldatene i Ukrainas første separate sanitetsbataljon, teamet som sto bak den dristige redningsaksjonen. Videoopptakene nedenfor viser MAUL som beveger seg fremover gjennom russiskkontrollert territorium, med metallhjulene som sliper over rusk og jord, upåvirket av eksplosjoner.

MAUL // Shutterstock

To sammenflettede virkeligheter

Oppdraget belyser to sammenflettede realiteter på den moderne slagmarken: de svimlende fremskrittene innen robotteknologi i krigføring og den skremmende utvidelsen av forbudte soner, der droner og miner gjør tradisjonell redning umulig. Soldater blir rutinemessig fanget, uten at sanitetspersonell kan nå dem, ettersom "drapssonene" strekker seg milevis inn i omstridt terreng. "Området er det vi kaller en drapssone, med en svært høy tetthet av fiendtlige droner i luften, mange miner og hindringer, og ventende droner. Droner som ligger i bakhold på bakken og venter på bevegelse," sier Volodymyr Koval fra den første sanitetsbataljonen.

MAUL-dronen

MAUL-dronen, som opprinnelig ble utviklet av bataljonen og nå produseres av det ukrainske forsvarsselskapet DevDroid, er en pansret evakueringsplattform som kan nå hastigheter opp til 43 km/t. De lufttomme metallhjulene er konstruert for å tåle miner og ulendt terreng, mens kapselen beskytter pasientene mot eksplosjoner og droneangrep. Hver enhet koster rundt 19 000 dollar.

På dagen for redningsaksjonen

På redningsdagen kjørte MAUL på en antipersonellmine og mistet et hjul, men fortsatte likevel videre. Den nådde frem til soldaten, som klatret inn i kapselen og lukket seg inne i den. Like etter ble det sluppet en sprengladning i veien, men soldaten forble uskadd. Militære sanitetssoldater ventet på et overleveringspunkt, klare til å fjerne årepressen som hadde holdt ham oppe i mer enn en måned. Soldaten har siden gjennomgått amputasjon og er nå til rehabilitering i Kiev. "Oppdraget involverte dusinvis av mennesker. Piloter, navigatører, planleggingsgruppen, droneoperatører som overvåket, spesialister fra støtteenheter og det medisinske evakueringsteamet som ventet på å ta imot den sårede soldaten," forklarer Volodymyr Koval fra 1. sanitetsbataljon.

President Volodymyr Zelenskij

President Volodymyr Zelenskij roser oppdraget og lover å utvide bruken av ubemannede bakkekjøretøy i frontlinjen. "Vi vil skalere opp akkurat denne typen teknologisk ryggrad for hæren vår - flere bakkerobotsystemer som opererer ved fronten, flere droner av alle typer og økte leveranser av moderne løsninger som bidrar til å oppnå resultater i kamp, i forsyningen av våre kampenheter og i evakueringen av våre sårede krigere," sier han.