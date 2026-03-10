Mauricio Pochettino er favoritt til å erstatte Arbeloa i Real Madrid neste sesong

HQ

Álvaro Arbeloa er ikke forventet å bli sittende på benken i Real Madrid neste sesong. Erstatningen for Xabi Alonso, som fikk sparken etter å ha tapt en Clásico i Super Cup-finalen i januar, ble forfremmet fra B-laget, men resultatene har ikke blitt bedre som forventet, og det ryktes at han ikke har fått "respekt" fra spillerne. Ifølge kilder til ESPN trenger Arbeloa "et mirakel" for å fortsette som trener neste sesong, som å vinne Champions League, men han vil la ham bli i klubben og returnere til Real Madrid Castilla.

Det ryktes at Real Madrid ønsker å ansette en ny, mer erfaren manager for laget, der Jürgen Klopp var et av navnene som ble diskutert, selv om det nå ser ut til at favoritten til jobben er den argentinske manageren Mauricio Pochettino, som for tiden står i spissen for det amerikanske fotballandslaget, med erfaring fra Chelsea, Paris Saint-Germain og hovedsakelig Tottenham Hotspur, som ledet dem til Champions League-finalen i 2019.

Pochettinos mest logiske destinasjon etter VM ville kanskje vært Tottenham igjen, som har et desperat behov for en turnover. ESPN skriver imidlertid at Pochettino er en av trenerne Florentino Pérez setter høyest, og at han allerede var ryktet til Real Madrid i 2019, etter Champions League-sesongen. Et av poengene den spanske klubben verdsetter mest nå, skal være hans erfaring med Mbappé gjennom to sesonger i PSG.

En avgjørelse vil kanskje ikke bli tatt før etter VM i juni-juli, der Pochettino skal forsøke å lede vertene, det amerikanske fotballandslaget, til sin beste plassering noensinne i turneringen.