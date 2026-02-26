Maverick Games bekrefter at deres første racingspill i en åpen verden fortsatt går som planlagt

HQ

Nylig begynte en rapport å gjøre rundene som avslørte at utvikleren Maverick Games hadde splittet fra Amazon Game Studios, noe som betyr at førstnevnte ikke lenger ville motta støtte fra den massive utgiveren for å få sitt debut open-world racingspill ut av døren.

Rapporten fikk det til å virke som om utvikleren ble droppet av Amazon, og at det britiske baserte studioet nå ville stå overfor en oppoverbakke kamp for å fullføre og deretter til slutt lansere sitt første spill. Tilsynelatende er dette ikke helt spot on.

Maverick Games har siden publisert en uttalelse på sosiale medier, der det heter at det er "takknemlig til Amazon Games for deres partnerskap og samarbeid" og at "utviklingen av vår debuttittel fortsetter å utvikle seg så sterkt som planlagt." Når det er sagt, er studioet aktivt på utkikk etter en partner for å få spillet over streken, ideelt sett en utgiver som deler sin "langsiktige ambisjon for IP-en".

Dette ligner på Amazons syn på saken, som i en uttalelse delt til The Game Business, forklarer: "Vi har enorm respekt for Maverick Games-teamet og den overbevisende fortellingsledede kjøreopplevelsen de skaper. Denne avgjørelsen gir Maverick Games fleksibilitet til å finne en publiseringspartner som har strategiske prioriteringer som passer bedre med å bringe spillet deres til markedet. Vi er stolte av det vi har oppnådd sammen i løpet av samarbeidet, og ønsker dem all mulig suksess i fremtiden."