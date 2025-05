Max blir HBO Max igjen

HQ

Ut med det nye og inn med det gamle. Etter et kortvarig navneskifte fra HBO Max til Max, har Warner bestemt seg for å gå tilbake til det opprinnelige navnet. Dette ble kunngjort av selskapets president Zaslav under en presentasjon i New York, der han understreket hvordan HBO-merket historisk sett alltid har representert innhold av høy kvalitet, med fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Zaslav sa :

"Den kraftige veksten vi har sett i vår globale strømmetjeneste er bygget rundt kvaliteten på programmene våre. I dag bringer vi tilbake HBO, merkevaren som representerer den høyeste mediekvaliteten, for å akselerere veksten ytterligere i årene som kommer."

De benyttet også anledningen til å kritisere Netflix og deres fokus på å produsere mye nytt innhold.

"Med andre tjenester som fyller de mer grunnleggende behovene med volum, har WBD tydelig skilt seg ut gjennom kvalitet og distinkte historier, og ingen merkevare har gjort det bedre og mer konsekvent gjennom mer enn 50 år enn HBO."

Målet er rett og slett å styrke tjenestens identitet og differensiere den fra konkurrentene ved å gå tilbake til det klassiske navnet. En representant la også til at HBO Max-navnet bedre representerer det de tilbyr forbrukerne.

Synes du det er et smart trekk å gå tilbake til HBO Max-navnet?