Max følger Netflix - begynner å ta ekstra betalt for kontodeling

Hvetebrødsdagene er over når Max (tidligere HBO) begynner å innføre en ekstra avgift for brukere som ønsker å dele kontoen sin med venner eller familie. For ytterligere $ 8 per måned kan abonnenter legge til ett ekstra medlem på kontoen sin. Denne personen vil få full tilgang til tjenesten med sin egen innlogging, men begrenset til én enhet om gangen.

Funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for direkteabonnenter, og ekskluderer de som abonnerer via pakkeløsninger med andre leverandører. Utrullingen har allerede begynt i USA, og vil utvides globalt i løpet av de neste 12-18 månedene, med særlig fokus på Europa og Australia.

I likhet med Netflix og mange andre som har gått gjennom den samme transformasjonen, er målet å øke antallet betalende abonnenter - og i sin tur øke inntektene.

Deler du Max-kontoen din med noen andre i dag?