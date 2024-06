Max fornyer House of the Dragon for en tredje sesong

HQ

Game of Thrones er det største fiksjonsfenomenet på TV i nyere tid siden Lost ved århundreskiftet. I åtte sesonger (selv om de siste var mye mer ujevne) lot halve verden seg begeistre av intrigene og maktkampene om hvem som skulle sitte på jerntronen, og ingen var i tvil om at det ville komme flere historier om Westeros på TV.

Det var House of the Dragon som innledet denne nye æraen. Serien utspiller seg nesten to århundrer før hendelsene i Game of Thrones, og skildrer maktkampene mellom medlemmene av huset Targaryen og den såkalte Dance of Dragons-krigen. Den første sesongen fikk mye skryt, og den andre episoden kommer til Max verden over førstkommende mandag 17. juni. Og Max har allerede bekreftet at det ikke blir den siste.

Ifølge en pressemelding har House of the Dragon blitt fornyet for en sesong 3, noe som betyr at Targaryen-familiens feide ikke vil ta slutt i år.

Kommer du tilbake til House of the Dragon på mandag?