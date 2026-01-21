HQ

Amazon og PlayStation Productions har hatt det travelt disse tre første ukene av 2026. Det er en uke siden vi fikk vite at Ryan Hurst skal spille Kratos i den kommende God of War -serien. Fem dager senere fikk vi vite at Teresa Palmer skal spille Sif. Den siste kunngjøringen avslørte også at seriens første av de allerede bestilte to sesongene vil inneholde elementer fra God of War: Ragnarök. Dette bringer oss til i dag.

Deadline har fått vite at Max Parker skal spille Heimdall i Prime Videos God of War. Den britiske skuespilleren er mest kjent som sersjant Sullivan i Boots, så det skal bli interessant å se hans tolkning av en av God of War: Ragnaröks mest minneverdige antagonister.