Max Payne blandes med Hotline Miami og FPS i kul video

2019 var et ganske bra spillår. Det fikk vi en klar indikasjon på da både Kingdom Hearts III og Resident Evil 2 ble lansert i januar, så det er dessverre ganske forståelig hvis du aldri har hørt om The Hong Kong Massacre. Det er synd, for jeg liker spillet til tross for at det er veldig repetitivt. Det er en visuell godbit som på en måte oppfyller drømmen om å spille gjennom The Matrix sin lobbysekvens, og det virker som om de svenske utviklerne er klare til å ta dette til et nytt nivå i sitt neste spill.

Vreski har delt mer gameplay fra førstepersonsskytespillet de har jobbet med de siste par årene, og det er tydelig at studioet bygger videre på de beste delene av The Hong Kong Massacre, samtidig som de skifter perspektiv. Vi snakker ødeleggbare omgivelser, muligheten til å bruke to forskjellige våpen samtidig og stupe frem og tilbake i sakte film mens du skyter skurker.

Den dårlige nyheten er at duoen fortsatt ikke er klar til å gi oss det vageste av lanseringsvinduer for spillet, så det virker som om de følger tradisjonen med å ikke si noe før lanseringen er veldig nær.