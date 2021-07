Max Payne feirer 20 år med nostalgisk video

En av måtene undertegnede stadig minnes på at det har gått noen år siden jeg ble født er at en rekke elskede spill-franchiser feirer spesielle jubileum. I dag er et nytt eksempel.

For Max Payne ble sluppet den 23. juli 2001, noe man ikke trenger å være god i matte for å forstå betyr at franchisen fyller 20 år i dag. Med tanke på at dette var spillet som virkelig satte finske Remedy på kartet er det ikke rart at studiogrunnleggeren og Max Payne-modellen Sami Antero Järvi (bedre kjent som Sam Lake) og Payne-stemmegiveren James McCaffrey har satt seg foran kamera for å minne oss på 20-årsdagen og takke for mange hyggelige meldinger gjennom årene.