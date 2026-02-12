Max Payne-nyinnspillingene var allerede i full produksjon for ett år siden i dag

HQ

For noen timer siden "sprakk" nyheten om at nyinnspillingene av den originale Max Payne-duologien "nå" var i full produksjon hos det finske studioet Remedy, og at utgiveren Rockstar, som tok tak i franchisen og ga ut sin tredje inntreden, "ville ta seg av markedsføringen" for begge titlene.

For noen av dere kan imidlertid disse fakta høres kjent ut, og det er bare naturlig ettersom det er nøyaktig samme overskrift som vi publiserte for et år siden i dag :

Selvfølgelig er det den første økonomiske resultatsesongen i det nye året, og med det kunngjorde Remedy en ny administrerende direktør og ga flere detaljer om sine nåværende prosjekter.

Problemet er at noen kilder estimerer et utgivelsesvindu for de nyinnspilte klassikerne basert på dette faktum, og peker på en potensiell lansering i 2027. Det kan skje med Remedy som leverer Control Resonant og Rockstar som slipper en historisk megaton med Grand Theft Auto VI begge i 2026, men det var like bra en gjetning for et år siden.

Så, er dette et tilfelle av "ingenting å se, gå videre"? Vel, det er mer som en oppdatering for å finjustere forventningene. Tross alt :

"Fortiden er som biter av et knust speil, du prøver å plukke dem opp, men du ender bare opp med å kutte deg selv"