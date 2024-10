Max reiser mellom universene i Life is Strange: Double Exposure trailer

HQ

Life is Strange: Double Exposure lanseres om bare et par uker. Eller, hvis du har tilgang til Ultimate Edition, kan du sette i gang med kapittel 1 og 2 fra og med i dag. Vår forhåndsvisning av disse kapitlene er live nå, og du kan lese den her, men i forkant av denne pseudolanseringen har Square Enix gitt oss en titt på den overnaturlige historien i spillet.

I tillegg til tidsreisekreftene vi er vant til fra det første Life is Strange-spillet, kan Max nå også hoppe mellom universene, en viktig kraft som hun må bruke når hun skal redde vennen sin, Safi, som fortsatt er i live i ett univers, men som har blitt myrdet i et annet.

Hvis Max vil redde Safi, må hun bruke alle kreftene hun har til rådighet. Ta en titt på traileren nedenfor, og la oss få vite om du spiller Life is Strange: Double Exposure i dag.