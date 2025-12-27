Max Verstappen avslører de eneste faktorene som gjør at han vurderer å forlate Red Bull

HQ

Max Verstappen opplevde en formnedgang hos Red Bull tidligere i 2025-sesongen, hvor han vinket farvel til sine Formel 1-sjanser... trodde vi i hvert fall, da en sen opptur endte med at han avsluttet sesongen kun to poeng bak vinneren Lando Norris. Det gikk imidlertid flere måneder hvor ryktene om en misfornøyd Verstappen og en potensiell overgang til Mercedes økte.

I ettertid sa Verstappen at han kun ville vurdere en overgang fra Red Bull hvis andre faktorer ble tatt i betraktning, ting som "fremtidige roller", ettersom han ser på Red Bull som en andre familie.

"Endringen, om jeg noen gang ville gjort en, er ikke bare fordi jeg trenger en raskere F1-bil eller jeg trenger en forskjell i miljøet. Det er mange ting rundt F1-karrieren min og ting jeg gjør utenfor F1 som alle må komme sammen, sa han til BBC Sport, via F1.com.

"For meg handler det ikke bare om F1. Det er mange ting som må falle på plass for at jeg skal gjøre en endring. Fremtidige roller og slike ting. Så hvis jeg noen gang skulle gjøre en endring, er det selvfølgelig en stor en for meg, for dette føles definitivt som en annen familie, og det er ikke lett å gjenskape, la oss si, på den måten".

Verstappen innrømmet at han hadde hatt samtaler med Mercedes, "men det var veldig vennlig og åpent, ikke noe mer enn det". Den nederlandske føreren har jobbet med Red Bull siden 2016 (da han ble forfremmet fra Toro Rosso) og kontrakten hans går ut i 2028.

Tror du Max Verstappen ender opp i Mercedes?