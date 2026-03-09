Max Verstappen bekrefter at han vil delta i 24-timersløpet på Nürburgring i Nordshleife

HQ

Formel 1-føreren Max Verstappen skal delta i årets utgave av Nürburgring 24 Hours 14.-17. mai, bak rattet i en Mercedes for Winward Racing-teamet. Utholdenhetsløpet finner sted på Nürburgrin Nordschleife-banen, en 25 km lang bane som ligger mellom den nåværende Formel 1-banen og Nordschleife-sløyfen, en av de mest utfordrende banene som Jackie Stewart har kalt "Det grønne inferno". Niki Laudas ulykke i 1976 betydde faktisk slutten på bruken av Nordschleife-løypen i Formel 1, og siden den gang har den blitt brukt til utholdenhetsløp.

"Nürburgring er et spesielt sted. Det finnes ingen annen bane som den. 24h Nurburgring er et løp som har stått på ønskelisten min lenge, så jeg er veldig glad for at vi kan få det til nå", sier Verstappen, som kommer til å veksle mellom Formel 1 (som han blir stadig mer misfornøyd med på grunn av det nye reglementet) og utholdenhetsløpene.

Den nederlandske føreren vil også delta i NLS2, et 4-timers løp på Nürburgring Nordschleife for å forberede seg til 24-timersløpet. Datoen for NLS2 ble flyttet en uke til 21. mars som en forespørsel fra Mercedes for å tillate Verstappen å delta, da det ville ha kollidert med F1 Japans Grand Prix.