Max Verstappen beordrer en journalist til å gå under pressekonferansen

HQ

Max Verstappen beordret en journalist til å forlate presserommet før Japans Grand Prix fordi han mislikte et spørsmål journalisten stilte ham for flere måneder siden. "Ett sekund; jeg snakker ikke før han går", begynte han og pekte på The Guardian-reporteren Giles Richards.

"Seriøst? På grunn av spørsmålet i fjor?", spurte journalisten.

"Ja", sa Verstappen. Den kalde utvekslingen fortsatte. "Vil du at jeg skal dra?".

"Yeah ".

"Det er bare spørsmålet jeg stilte deg i Abu Dhabi?"

"Kom deg ut."

"Er du virkelig så opprørt over det?"

"Ja, kom deg ut."

Spørsmålet fra reporteren som gjorde Verstappen sint

Årsaken til at Verstappen sparket ut journalisten var et spørsmål Richards stilte Verstappen i desember i fjor, da Red Bull-føreren tapte verdensmesterskapet med bare to poeng til Lando Norris, og det var relatert til Spanias Grand Prix, da Verstappen kolliderte med George Russell, noe som førte til at han fikk en ti sekunders straff som kostet ham ni poeng.

Dette var øyeblikket fra Abu Dhabi GP 2025, da Verstappen ble irritert av spørsmålet. "Du glemmer alle de andre tingene som skjedde i sesongen min, det eneste du nevner er Barcelona. Jeg visste at det ville komme. Du gir meg et dumt glis nå. Mesterskapet er en av 24 runder, jeg har også fått mange tidlige julegaver i andre halvdel, du kan spørre om det".