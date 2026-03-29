Max Verstappen beskriver ny Formel 1 som "anti-kjøring", og vurderer å legge opp

Den firedobbelte verdensmesteren Max Verstappen endte på åttendeplass i det ulykkesutsatte Japan Grand Prix på søndag, som ble vunnet av Andrea Kimi Antonelli, godt hjulpet av tilfeldige omstendigheter da Oliver Bearman krasjet. Nederlenderen er niende i mesterskapet, seksti poeng bak leder Antonelli, noe som allerede gjør det veldig vanskelig for ham å kjempe om mesterskapet, etter å ha tapt det med bare to poeng i fjor.

I et intervju med BBC Sport, sa Verstappen at han kan akseptere å være nummer syv eller åtte, og han vet at han ikke kan kjempe om en pallplass hver gang ("Jeg er veldig realistisk i det og jeg har vært der før. Jeg har ikke bare vunnet i F1"), men det verste er at han ikke har det gøy.

"Når du er på P7 eller P8 og du ikke nyter hele formelen bak det, føles det ikke naturlig for en racerfører. Jeg prøver selvfølgelig å tilpasse meg, men det er ikke hyggelig å kjøre på den måten. Det er virkelig anti-kjøring. Så på et tidspunkt, ja, det er bare ikke det jeg vil gjøre.

"Og selvfølgelig kan du se på det og tjene mye penger. Det er flott. Men når alt kommer til alt handler det ikke om penger lenger, for dette har alltid vært lidenskapen min."

Verstappen ble spurt direkte om han vurderte fremtiden sin i F1, og bekreftet at han tenker på "alt": "Du tenker bare på om det er verdt det? Eller liker jeg å være mer hjemme med familien? Ser jeg vennene mine mer når jeg ikke driver med sporten?". Han sier at han liker noen aspekter, som å jobbe med teamet, en "andre familie", men det endrer seg når han setter seg i bilen...

Verstappen kan forandre motorsporten i fremtiden...

Verstappen, 28 år gammel, har alltid mislikt det nye hybridmotorreglementet, som tvinger førerne til å lade batteriet flere ganger per runde, noe som vanligvis betyr flere forbikjøringer, noe som betyr at det er mer spennende for seerne, men mange førere og fans har hevdet at det ikke er "ren kjøring". Verstappen nevnte også andre prosjekter han er begeistret for, som sportsbiler (og han skal delta i et ikonisk utholdenhetsløp i mai), så hvis ting ikke endrer seg, kan Verstappens fremtid på kort sikt være borte fra Formel 1...