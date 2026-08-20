Max Verstappen forlenger kontrakten med Red Bull til utgangen av 2030

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Max Verstappen blir hos Red Bull til 2030, har F1-teamet nettopp kunngjort. Den uventede vrien... er at det ikke blir noen uventet vri, til tross for tallrike rykter om at Verstappen, som har blitt lei av Formel 1 og er sterkt imot de nye reglene, skulle forlate teamet. Ryktene var også forståelige fordi Red Bull har mistet flere nøkkelpersoner i Verstappens karriere, blant annet hans nære venn og løpsingeniør Gianpiero Lambiase, som skal til McLaren i 2028, etter å ha fullført 2027-sesongen.

Dagens kunngjøring betyr imidlertid at Verstappen ikke bare blir, men også forlenger kontrakten sin med to år, som ellers skulle utløpe i 2028. Han vil nå forbli i Red Bull til slutten av 2030, da han vil være 32 år gammel.

«Jeg er virkelig fornøyd med kontraktsforlengelsen. Vi har de beste folkene, og jeg gleder meg til å fortsette å jobbe sammen med alle for å komme tilbake til toppen igjen», sa Verstappen, som signerer kontrakten rett før sitt hjemmeløp i Nederland. «Jeg har alltid sagt det: Teamet er som en andre familie for meg, og jeg føler meg veldig hjemme her. Jeg kom til teamet i håp om å kunne vinne løp. Det vi har oppnådd sammen har rett og slett vært fantastisk, og vi har delt mange utrolige øyeblikk og vunnet fire verdensmesterskap. Å fortsette denne reisen med det samme teamet som jeg har vært hos gjennom hele karrieren min, er virkelig spesielt og noe jeg alltid har ønsket å gjøre.