Max Verstappen har snakket med FIA og F1 for å forbedre sporten, og skulle ønske han hadde det morsommere

Max Verstappen, en av de mest frittalende kritikerne av det nye Formel 1-reglementet, sier at han har snakket med FIA og Formel 1-arrangørene om å forbedre de nåværende reglene, som har skapt splittelse blant førerne (hybridbilene og deres boost-modus ble sammenlignet med Mario Kart av Charles Leclerc, mens Oscar Piastri advarte om faren for alvorlige ulykker).

Den andre runden i Formel 1-sesongen 2026, Kinas Grand Prix, finner sted denne helgen, og Verstappen sa på førernes pressekonferanse at han "hadde diskusjoner med F1 og FIA, og vi jobber mot noe, og forhåpentligvis vil det forbedre alt."

Verstappen sa at han føler seg splittet fordi han ikke liker å kjøre bilen "men jeg liker å jobbe med alle folkene i teamet og fra motoravdelingen også", men for de som er bekymret for at Verstappen ikke har det gøy, snakket han om "andre ting som er veldig gøy", og nevnte det kommende løpet på Nordschleife i mai, og hans håp om å kjøre 24-timersløpet på Spa og Le Mans.