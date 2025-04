Max Verstappen har vunnet Japans Grand Prix fire ganger på rad

HQ

Suzuka Circuit i Japan regnes som en av de mest utfordrende i Formel 1-sesongen, og Max Verstappen, fire ganger verdensmester, beviser at han sannsynligvis er den beste føreren i verden ved å dominere den fire år på rad: Forrige helg fikk han sin første seier for sesongen og fjerde seier på Suzuka siden 2022. Dermed er han på samme nivå som Sebastian Vettel, som har vunnet fire ganger, og bak Lewis Hamilton, som har vunnet fem ganger - siste gang i 2018 - og Michael Schumacher, som har vunnet seks ganger.

Verstappen klatrer dermed opp på andreplass i førerrankingen med 61 poeng, bak Lando Norris med 62 poeng. "Det var tøft", innrømmet nederlenderen til Formula1.com."De to McLarens-bilene presset meg veldig hardt, og det var veldig gøy der ute. Det var selvfølgelig ikke lett å håndtere dekkene, men jeg er utrolig fornøyd" og innrømmet også at pole position var nøkkelen til seieren, da kun de to McLaren-førerne, Lando Norris (som endte på andreplass) og Oscar Piastri (som endte på tredjeplass), utgjorde en reell trussel mot ham.

Ferrari tok også noen poeng etter katastrofen i forrige Grand Prix, med Charles Leclerc på fjerdeplass og Lewis Hamilton på sjuendeplass. Verstappens lagkamerat fra Red Bull, Yuki Tsunoda, fikk ikke poeng og endte på 12. plass.

Japans Grand Prix var starten på en maratonmåned, etterfulgt av Bahrains Grand Prix den 13. april og Saudi-Arabias Grand Prix den 20. april.