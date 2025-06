Max Verstappen i fare for å gå glipp av ett Grand Prix på grunn av straffer: Dette er hva som kan skje

HQ

Max Verstappen havnet i store problemer under Spanias GP i Barcelona forrige søndag, da han tilsynelatende med vilje kolliderte med George Russell i den nest siste runden. Han fikk en ti sekunders straff som førte til at han falt fra femte- til tiendeplass, tapte verdifulle poeng og kom lenger og lenger unna toppen av tabellen, som ledes av Oscar Piastri og Lando Norris.

I et Instagram-innlegg ga Verstappen en forklaring på hvorfor han gjorde det: "Vi hadde en spennende strategi og et bra løp i Barcelona, helt til Safety Car kom ut. Dekkvalget vårt på slutten og noen trekk etter Safety Car-omstarten økte frustrasjonen min, noe som førte til et trekk som ikke var riktig og som ikke burde ha skjedd."

Problemet med straffepoeng og Max Verstappen

Det verste av alt var kanskje at straffen Verstappen fikk, tilsvarte tre straffepoeng på superlisensen hans. Hver fører kan ha opptil 11 straffepoeng: Hvis de får 12 eller flere, blir de automatisk utestengt fra ett løp.

For øyeblikket har Verstappen 11, i tillegg til de tre fra Spania forrige helg. Det som er bra for ham er at straffepoengene utløper etter 12 måneder fra den dagen førerne mottar dem, og Verstappen vil miste to poeng i slutten av juni, forårsaket av kollisjonen med Norris i Østerrikes Grand Prix i 2024.

Han må imidlertid være ekstra forsiktig i de neste par løpene: Canada (15. juni) og Østerrike (29. juni). Hvis han begår noe straffbart i disse løpene, vil han bli utestengt fra de neste, noe som vil være fatalt for hans ambisjoner om tittelen. Kanskje Red Bull velger å forfremme Liam Lawson eller Isack Hadjar fra Racing Bulls i disse tilfellene, eller hente en fra akademiet deres som Ayumu Iwasa eller Arvid Lindblad.