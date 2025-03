Max Verstappen innrømmer at Red Bull "ikke er de raskeste ennå" og ønsker å ta sesongen steg for steg

HQ

Max Verstappen har dominert Formel 1 de siste fire årene, og har vunnet førermesterskapet hvert år siden 2021. Forrige sesong var imidlertid den tetteste hittil, så mye at Red Bull endte opp med å tape konstruktørtittelen og endte på tredjeplass bak Ferrari og McLaren. Red Bull begynte å dominere mesterskapet i første halvdel, men senere mistet de dampen, med Verstappen som bare vant to av de siste 14 løpene, og Sergio Pérez som presterte så dårlig at han tilsynelatende fikk sparken...

Overfor Formula1.com innrømmet den nederlandske mesteren at de fortsatt "ikke er de raskeste for øyeblikket", men han vet også at det er en veldig lang sesong, og at ting har en tendens til å endre seg raskt. Noen ganger til det verre, som i fjor, men også til det bedre. "Hvis du hadde stilt det spørsmålet her i fjor, så hadde det sett helt annerledes ut på slutten av sesongen igjen".

Han innrømmer at det er en forbedring fra fjorårets bil, men det er fortsatt ting som kan forbedres. "Steg for steg", sier han, uten å bry seg for mye om presset om å vinne en femte tittel, spesielt nå som Lewis Hamilton tiltrekker seg alle blikkene etter at han kom til Ferrari. "Det er faktisk mye mer avslappende å bare gå inn i det, stole på folkene rundt deg og ta det derfra".