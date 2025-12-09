Max Verstappen, irritert over at journalistene spurte om Barcelona, er stolt over andreplassen

HQ

Det mest sannsynlige utfallet av Formel 1-sesongfinalen skjedde, og Lando Norris ble verdensmester for første gang for McLaren. Et comeback skjedde imidlertid nesten, da Max Verstappen vant Abu Dhabi Grand Prix og avsluttet sesongen med 421 poeng ... mens Norris, som ble nummer tre i Yas Marina, endte opp med 423 poeng.

Hvis Charles Leclerc hadde kjørt fire sekunder raskere enn Norris, ville Norris ha blitt nummer fire og Verstappen ville ha vunnet sitt femte verdensmesterskap. Og heldigvis er sesongen allerede avsluttet, fordi Verstappen hadde all fart til å hevde tittelen hvis sesongen hadde vart en uke til.

Mange journalister har tenkt på Spanias Grand Prix, der nederlenderen endte på tiendeplass og bare fikk ett poeng, med Piastri og Norris på toppen. I Barcelona hadde Verstappen faktisk blitt nummer fem, men fikk en straff etter en kollisjon med George Russell, men da han ble spurt om det, var Verstappen opprørt over reporteren: "Du glemmer alt annet som har skjedd denne sesongen, det eneste du nevner er Barcelona med det dumme smilet.

Det er en del av racing, du lærer i livet, og mesterskapet består av 24 løp. Jeg har også fått mange tidlige julegaver i andre halvdel av sesongen, du kan spørre om det også, sa han (via AS).

Max Verstappen "vil ikke være lei seg" for ikke å vinne mesterskapet

På spørsmål om han hadde blandede følelser, sa han at han følte seg bra, ettersom han var "allerede forberedt på denne typen utfall, fordi vi trengte litt flaks for å vinne". "Du mister mesterskapet med to poeng [og det] ser smertefullt ut, men på den annen side, hvis du ser fra der vi var i Zandvoort, mer enn 100 bak, så synes jeg det ikke er så ille.", og sa at han var veldig stolt av hele laget sitt, ettersom de kunne ha gitt opp.

"Snuoperasjonen har vært morsom, og i dag har vært morsom. Vi vant ikke mesterskapet, ok, det skjer, sånn er livet, og det er ikke noe jeg kommer til å være for trist over. Jeg mener, livet går videre, sa Verstappen. "Jeg er bare veldig stolt av folkene jeg jobber med, de er min andre familie, og vi skal nyte dette øyeblikket", og la til at neste år uansett vil være et spørsmålstegn for alle, med tanke på det nye reglementet som kan jevne ut spillereglene for alle F1-lagene.