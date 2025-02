Max Verstappen og Christian Horner avkrefter ryktene om en overgang til Aston Martin til 1 milliard pund

HQ

Max Verstappen starter sin tiende sesong i Red Bull i år, i håp om å vinne en femte verdensmestertittel som vil ta ham til Formel 1-førernes Olympen, sammen med Michael Schumacher, Lewis Hamilton og Juan Manuel Fangio. De siste dagene har det imidlertid versert rykter om en mulig overgang til Aston Martin.

Ifølge disse ryktene skal Aston Martin ha tilbudt Verstappen en kontrakt på 1 milliard pund, i håp om at han skulle forlate Red Bull før hans nåværende kontrakt går ut i 2028. Det ville vært et stort steg i Formel 1-landskapet, like stort som at Hamilton gikk til Ferrari, og et steg som, i tillegg til signeringen av ingeniør Adrian Newey for 2026-bilen, ville katapultere Aston Martins sjanser til å bli et topplag etter middelmådige sesonger.

Under F1 75-arrangementet i London i forrige uke avkreftet både Verstappen og Christian Horner, teamsjef hos Red Bull, disse ryktene. "Det er mye penger! Ærlig talt, da jeg leste det, var det første gang jeg så noe sånt. Den eneste kontakten jeg hadde med dem var om GT3 for i år. Det var alt. Det er ikke så mye å si, egentlig, for det er ikke noe", sa den nederlandske mesteren, og refererte til sitt eget GT3-team, Verstappen.com Racing, som vil ha et visst samarbeid med Aston Martin, "men det er ikke jeg personlig som kjører".

Horner svarte også på ryktene, og sa at "jeg vet at dere [mediene] alle har spalteplass å fylle i løpet av vinteren, men en sjåfør til en milliard pund, en milliard dollar, det ville vært en iøynefallende stor sum penger", og tvilte på sannhetsgehalten i ryktene, og la til at "jeg tror Max er veldig lykkelig i det miljøet han er i".