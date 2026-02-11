Max Verstappen raskest i Bahrains første testøkt i Formel 1

HQ

Formel 1 2026-sesongens første forsesongtest i Bahrain har gjennomført sin første morgenøkt onsdag, med deltakelse fra alle 11 teamene, inkludert rookie Arvid Lindblad, ny fører for Racing Bulls, som kjørte 75 runder og hadde den sjette beste rundetiden på 1:37.945.

Den firedobbelte verdensmesteren Max Verstappen var raskest på morgenøkten, med en beste rundetid på 1:35.433 etter 65 runder. Den regjerende verdensmesteren Lando Norris kjørte ikke på formiddagen, men hans lagkamerat, og nummer tre i mesterskapet i fjor, Oscar Piastri, kjørte den nest beste tiden på 1:35.602, etterfulgt av George Russell og Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, i sin retur til førersetet etter å ha jobbet som reservefører i 2024, kjørte 49 runder med det nye Cadillac-teamet. Lance Stroll for Alpine og Franco Colapinto kjørte færre runder, og Colapinto klokket inn fem sekunder langsommere enn Verstappen.

Det er én måned til Formel 1-sesongen starter, og det første løpet er i Australia, på Melbourne Grand Prix Circuit, søndag 8. mars kl. 05.00 CET, kl. 04.00 GMT.