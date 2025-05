Max Verstappen sammenligner Monaco GP med Mario Kart: "Kanskje du kan kaste bananer rundt deg"

HQ

Monaco Grand Prix er fortsatt et av de mest kontroversielle løpene i hele Formel 1-kalenderen: Til tross for sin historiske betydning er løpet rett og slett ikke morsomt å se på, og det er heller ikke morsomt å kjøre, noe de fleste førere klager over år etter år. Selv med regelendringer som tvinger førerne til å stoppe i depot to ganger, avgjøres Grand Prix stort sett på lørdag, under kvalifiseringsløpet: I 2024 endte de ti beste førerne i samme rekkefølge som de kvalifiserte seg.

Max Verstappen, kjent for å være en av de mest skarptungede førerne i feltet, spøkte med at løpet nesten føltes som Mario Kart, og sammenlignet regelen om å bytte dekk som en vilkårlig regel, og at det neste kunne være "å kaste bananer eller kjøre gjennom et glatt underlag".

"Du kan ikke kjøre her uansett, så det spiller ingen rolle hva du gjør. Ett stopp, ti stopp. Selv på slutten ledet jeg, men dekkene mine var helt borte, og du kan fortsatt ikke passere. Jeg tror at i dag, med en F1-bil, kan du bare passere en Formel 2-bil her.

"Vi kjørte nesten Mario Kart. Så må vi installere biter på bilen. Kanskje du kan kaste bananer rundt? Ja, jeg vet ikke. Glatt underlag?, sa den nederlandske mesteren til Sky Sports (via Motorsport).

George Russell: "99 prosent av folk i Monaco drikker champagne på en yacht, de bryr seg egentlig ikke"

George Russell var også direkte og sa at for de fleste førere er "kvalifiseringen det mest spennende øyeblikket i helgen", og antydet spøkefullt at de kanskje burde droppe løpet på søndag og bare lage to kvalifiseringsløp:

"Du kjører ett på lørdag og ett på søndag, og han som kvalifiserer seg i pole får noen poeng og et lite trofé. Den på søndag får noen flere poeng, for det er det dere liker best å se på. Og 99 prosent av de andre i Monaco er her og nipper til champagne på en yacht, så de bryr seg egentlig ikke."