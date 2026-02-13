Max Verstappen sier de nye F1-bilene "ikke er morsomme", og at de føles som Formel E på steroider

HQ

Formel 1 starter om mindre enn en måned med et nytt regelverk, påvirket av den nye 50-50-fordelingen mellom bensin og elektrisitet. Max Verstappen fikk muligheten til å prøve de nye bilene under testene i Bahrain denne uken, der han var raskest. Han hadde imidlertid ikke mye til overs for de nye bilene, og beskrev dem som "Formel E på steroider" og at det ikke er morsomt å kjøre dem.

"Jeg vet hvor mye arbeid som har foregått i bakgrunnen, fra motorsiden, for gutta. Så det er ikke alltid det hyggeligste å si. Men jeg ønsker også å være realistisk. Som fører er ikke følelsen veldig Formel 1-aktig. Det føles litt mer som Formel E på steroider.

"Som en ren sjåfør liker jeg å kjøre flatt. Og for øyeblikket kan du ikke kjøre slik. Det er mye som skjer. Mye av det du gjør som fører, når det gjelder input, har en enorm effekt på energisiden av ting", sa den firedobbelte verdensmesteren, og sammenlignet dem med Formel E, konkurransen med elektriske biler som akselererer raskere enn tradisjonelle F1-biler.

"For meg er det bare ikke Formel 1. Kanskje det er bedre å kjøre Formel E, ikke sant? Fordi det handler om energieffektivitet og -styring. Det er det de står for. Kjøremessig er det ikke så gøy."

Hvis du ikke kan vente, kan du se hele Formel 1-kalenderen for 2026 her. Åpningsgrandprixet i Melbourne i Australia finner sted mellom 6.-8. mars.