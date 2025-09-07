Max Verstappen slår Formel 1-rekord med dobbeltseier i Italias GP i Monza

HQ

Max Verstappen har ikke klart å forsvare tittelen sin mot McLaren-førerne, og vil mest sannsynlig bli nummer tre i år. Imidlertid vil den italienske Grand Prix 2025 helt sikkert være et av høydepunktene i karrieren hans, ettersom han ikke bare vant søndagsløpet ("bare" tredje seier i år), men Verstappen satte også en ny rekord for den raskeste runden noensinne i Formel 1.

Det var en begivenhetsrik helg for rekorder, da Lando Norris slo rekorden for høyeste gjennomsnittshastighet på Autodromo Nazionale di Monza, kjent som fartstemplet på grunn av de lange rettstrekningene: 264,423 km/t. Han hadde overgått den tidligere rekorden fra Lewis Hamilton i 2020, 264,362 km/t.

Verstappen gjorde det imidlertid enda raskere med 264,681 km/t (164,46 mph). Dermed kjørte Verstappen den raskeste runden noensinne i Formel 1-historien, på 1 minutt og 18,792 sekunder.

- Det var en fantastisk dag for oss. Selvfølgelig var første runde litt uheldig, men etter det var vi flyvende og det var veldig gøy for meg, sa Verstappen, og refererte til at han ga fra seg førsteplassen til Norris i starten av løpet for å unngå en straff.

Verstappen-seieren gir ham 230 poeng, noe som øker avstanden til George Russell (som ble nummer fire fra femte startspor), men fortsatt langt unna Lando Norris, 293 poeng, og Oscar Piastri, 325 poeng. Avstanden mellom McLaren-førerne ble redusert litt da McLaren ba Piastri om å la Norris avslutte på andreplass, og på den måten ville begge nå pallen, på grunn av en teamfeil.

Nå hviler Formel 1 i to uker før Aserbajdsjans Grand Prix 19.-21. september.