Max Verstappen svarer McLarens administrerende direktør: "Han kan kalle meg Chucky"

Max Verstappen spøkte med at McLaren-sjefen "kan kalle ham Chucky", og trakk sammenligninger med morderdukken i den populære filmserien Child's Play.

Verstappen klarte å kjøre seg opp fra 104 poeng bak den daværende F1-lederen Oscar Piastri under Nederlands Grand Prix 31. august til bare 12 poeng bak den nåværende lederen Lando Norris, og fire poeng mer enn Piastri. Nå har han reelle sjanser til å vinne mesterskapet hvis han blir nummer én og Norris blir nummer fire eller dårligere (eller nummer to med Norris som nummer åtte eller dårligere og Piastri som nummer tre eller dårligere).

Dette bemerkelsesverdige comebacket fikk McLaren-sjef Zak Brown til å beskrive Verstappen som "den fyren i skrekkfilmen som du tror er nede, og så plutselig er det, 'hvor kom han fra? Han er et enormt talent, like god som noen vi noen gang har sett." (via Sky Sports).

Verstappen var ganske fornøyd med sammenligningen. "Han kan kalle meg Chucky. Er det kort nok for deg?", sa han. "Jeg syntes det var ganske morsomt."

Max Verstappen er "mer avslappet nå" før sesongfinalen i Formel 1

Senere snakket den nederlandske føreren mer seriøst, og sa at han er "mye mer avslappet nå. Jeg mener, jeg vet at jeg ligger 12 poeng bak. Jeg går inn med positiv energi. Jeg prøver alt jeg kan. Men samtidig, om jeg ikke vinner, vet jeg fortsatt at jeg har hatt en fantastisk sesong. Så det spiller egentlig ingen rolle. Det tar bort mye av presset."

