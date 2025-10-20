Max Verstappen truer McLaren etter å ha avgjort USAs Grand Prix: "Sjansen er der"

HQ

Det som virket utenkelig for noen runder siden, ser nå ut som en reell mulighet. Max Verstappens momentum, der han har vunnet tre av fire Formel 1-grandprix og utkonkurrert McLaren-førerne Oscar Piastri og Lando Norris i de fire løpene, betyr at kampen om Formel 1-tittelen i 2025 kan bli svært tett i løpet av de fem løpene som gjenstår.

I USA vant Verstappen Sprint Race, Pole Position og Grand Prix. Lando Norris, fortsatt nummer to i den generelle klassifiseringen, ble nummer to, og Charles Leclerc ble nummer tre, og tok den tredje pallen for Ferrari siden Belgias GP i juli, for seks løp siden.

Sesongen har vært dominert av Oscar Piastri og Lando Norris. Men Verstappens seiersrekke, og McLarens økende antall lagfeil, som at Norris krasjet inn i Piastri i Indonesia, og deretter krasjet Piastri inn i Norris sist lørdag i sprintløpet, noe som tok dem ut av løpet, betyr at Verstappen har redusert en luke til lederen (Piastri) som var så stor som 104 poeng etter Nederlands Grand Prix, for fire runder siden, til bare 40 etter USAs Grand Prix. Og det gjenstår fem løp...

Formel 1 2025 topp tre etter USAs Grand Prix



Oscar Piastri: 346 poeng

Lando Norris: 332 poeng

Max Verstappen 306 poeng



Nå virker en seier for begge tre mulig, men Verstappen, som ligger på tredjeplass, ser ut til å være i det beste øyeblikket og har for første gang innrømmet at det er en reell mulighet, etter å ha spøkt med saken tidligere: "Sjansen er der. Vi må bare prøve å levere disse helgene frem til slutten av året, så ja, vi skal i hvert fall prøve alt vi kan. Det er spennende, og jeg gleder meg veldig til slutten."

"Vi vet at vi må være perfekte mot slutten av sesongen for å ha en sjanse, men vi skal prøve, og hvis vi lykkes, er det selvfølgelig fantastisk. Hvis vi ikke gjør det, prøvde vi alt vi kunne helt til slutten, og vi holdt det spennende. Det er den rette ånden for oss. Det er et positivt press, sa nederlenderen, og innrømmet at han ikke følte noe stress.

Formel 1-sesongen fortsetter denne helgen med Mexicos Grand Prix, et løp Verstappen allerede har vunnet fem ganger.

Hvis du måtte vedde på noen, hvem tror du vinner Formel 1 i år? Tror du det vil bli endringer, som at Norris kjører forbi Piastri, eller at Verstappen kjører forbi begge?