Max Verstappen vinner Qatar Grand Prix og halverer avstanden til Norris: bare 12 poeng!

Lando Norris, pass deg: Max Verstappen har halvert avstanden til F1-lederen, og er nå bare 12 poeng bak... og Piastri fire poeng bak Verstappen. Norris leder fortsatt med 408 poeng, men seirene til Piastri i lørdagens sprintløp og Verstappen i Qatar Grand Prix gjør at de har redusert avstanden betraktelig.

Etter å ha vunnet syv løp hver denne sesongen, er dette F1-stillingen med bare ett Grand Prix (Abu Dhabi Grand Prix, søndag 7. desember) :



Lando Norris (McLaren): 408 poeng

Max Verstappen (Red Bull): 396 poeng

Oscar Piastri (McLaren) 392 poeng



Lando Norris går glipp av sjansen til å vinne F1-mesterskapet i Qatar

Lando Norris var i posisjon til å vinne Formel 1-mesterskapet i år hvis han vant løpet eller hvis konkurrentene presterte dårlig nok. Men det skjedde ikke: Max Verstappen og Oscar Piastri endte på første- og andreplass, mens Carlos Sainz kjørte inn til sin første pallplass for Williams. Lando Norris ble nummer fem.

Andrea Stella, teamsjef, sa at det var et "skuffende resultat totalt sett". "Vi hadde potensialet til å vinne løpet med Oscar, og han fortjente det. Og pallen var tilgjengelig for Lando. Så vi mistet seieren for Oscar og pallen for Lando. Så vi må revurdere avgjørelsen vi tok med Safety Car."

Teoretisk sett er det to mot én, så hvis McLaren gjør ting riktig, burde det være lettere for Norris eller til og med Piastri å vinne enn for Red Bulls Verstappen. Men teamarbeid har ikke vært den sterkeste drakten i år hos McLaren ... og neste uke vil helt sikkert være anspent.