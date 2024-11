Max Verstappen vurderer sine muligheter til å vinne F1-tittelen i helgen, og gir ikke opp Constructor Standings

HQ

Etter en uforglemmelig seier av Max Verstappen i Brasil Grand Prix for tre uker siden, er det en stor sjanse for at Verstappen blir verdensmester igjen denne helgen i Las Vegas.

I forhåndsomtalen av Grand Prix veide de to førerne med tittelalternativer, Verstappen og Lando Norris, alternativene sine. "Det ser litt bedre ut nå i mesterskapet, men vi får se denne helgen. Jeg føler at selv i Brasil, på tørt underlag, var vi til slutt ganske gode igjen i løpstempo, sa Verstappen.

"<em>Dette er selvfølgelig en helt annen bane, med helt andre temperaturer. Det er fortsatt mye å kjøre for - selv i konstruktørklassen tror jeg det er en sjanse, så vi får se hva vi kan gjøre, sa Verstappen på F1s hjemmeside.

F1 Constructor Standings er innen rekkevidde for Lando Norris

Verstappen har førertittelen innen rekkevidde: Han trenger bare å avslutte foran Norris, uansett hvilken posisjon. Konstruktørstillingen er imidlertid en annen sak, der Verstappens Red Bull ligger på tredjeplass, 49 poeng bak McLaren Mercedes.

Og nå har Norris sjansen til å kjempe om McClarens første konstruktørtittel siden 1998. Ferrari, 36 poeng bak McClaren, er hovedkonkurrenten. "Vi vet at Vegas sannsynligvis er en bane som passer Ferrariene litt bedre, den passet dem godt i fjor, men Qatar vet vi kanskje vil være mer gunstig for oss.