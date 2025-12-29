Max Verstappens løpsingeniør er i samtaler om å forlate Red Bull og begynne i et konkurrerende F1-team

HQ

Gianpiero Lambiase, ingeniøren som har jobbet som løpsingeniør for Red Bull Racing siden 2015, vært Head of Race Engineering siden 2022, og jobbet tett med Max Verstappen under de fire back-to-back verdensmestertitlene han vant mellom 2021 og 2024, er i samtaler om å forlate Red Bull i 2026, og bli med i et rivaliserende team. Men hvilket?

Ifølge Motorsport vil den britiske ingeniøren med italienske foreldre flytte til enten Aston Martin eller Williams. Tilsynelatende er Lambiase tiltrukket av utfordringen som presenteres hos Williams: å klatre tilbake fra å være et irrelevant team til et topp F1-team og en tittelutfordrer. 2025 var allerede deres beste seaso siden 2017, og endte laget i konstruktørenes stilling.

På den annen side har ryktene om overgangen til Aston Martin versert i lengre tid, og noen ser på det som et skritt for å bane vei for Verstappen til en overgang til Aston Martin i 2027. Adrian Newey, som nylig ble utnevnt til teamsjef for Aston Martin, har tidligere jobbet med Lambiase i Red Bull.

Hvor tror du Gianpiero Lambiase kommer til å jobbe i 2026?