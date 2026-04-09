Max Verstappens løpsingeniør og nære venn Gianpiero Lambiase forlater Red Bull til fordel for McLaren

Gianpiero Lambiase, som har jobbet tett med Max Verstappen som løpsingeniør i Red Bull og siden 2024 som sjef for racing, har bestemt seg for å forlate teamet og begynne hos rivalene McLaren i stedet. Han forlater imidlertid ikke Red Bull før i slutten av 2027, når kontrakten hans går ut. I 2028 vil han da slutte seg til McLaren for et "astronomisk tilbud", som rapportert av De Telegraaf.

Det er et stort slag for Max Verstappen, ettersom Lambiase er en av hans nærmeste venner i Red Bull, beskrevet av The Telegraph som hans "høyre hånd", og har jobbet som hans ingeniør siden Verstappen forfremmet fra Toro Rosso i 2016. Hans arbeid var nøkkelen til at Verstappen vant fire verdensmesterskap på rad mellom 2021 og 2024.

"Selvfølgelig er han min løpsingeniør, men jeg ser på ham som min venn. Vi har opplevd så mange emosjonelle ting sammen og fantastiske prestasjoner. Jeg er sikker på at han var litt emosjonell etter flagget. Så jeg ser virkelig frem til å dra herfra og ta ham igjen, for det har ikke vært lett for ham til tider, sa Verstappen i desember i fjor, etter det siste løpet i 2025, da han tapte mesterskapet til Lando Norris. "Jeg er bare veldig stolt over å kunne jobbe med noen som er så god. Et godt eksempel på en som aldri ga opp denne sesongen, selv gjennom de vanskelige tidene."

Max Verstappen, en av de spillerne som er mest kritisk til det nye reglementet i sporten, har allerede vurdert å trekke seg fra sporten, ettersom han ikke liker å kjøre lenger. Hvis Lambiase slutter, vil Verstappen ha enda færre grunner til å bli værende, selv om de heldigvis fortsatt har sesongene 2026 og 2027 til å jobbe sammen.