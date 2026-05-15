Max Verstappens team kvalifiserer seg til fjerdeplass i 24-timersløpet på Nürburgring denne lørdagen

HQ

Denne helgen går den 54. utgaven av 24-timersløpet på Nürburgring av stabelen, et av de mest berømte utholdenhetsløpene på den ikoniske Nürburgring Nordschleife-banen, kjent som "Det grønne helvete" på grunn av de utfordrende forholdene i det 25 kilometer lange løpet. Dette blir den mest fullsatte utgaven på ti år, med 161 påmeldte i 23 klasser, og en av dem er en av verdens mest berømte førere, Max Verstappen, som deltar under en frihelg fra Formel 1.

Verstappen, som deltar i et Red Bull-støttet Mercedes-team, kvalifiserte seg til fjerdeplass i den siste økten, med en tid på åtte minutter og 12,005 sekunder, satt av hans medsjåfør, spanjolen Dani Juncadella. Teamet har også to andre førere, Lucas Auer og Jules Gounon. Pole position ble satt på åtte minutter og 11,123 sekunder av tyske Luca Engstler for Red Bull Team ABT Lamborghini.

24-timersløpet på Nürburgring starter klokken 15:00 CEST, 14:00 BST på lørdag. Du kan se om på YouTube her :

I forrige måned omkom en finsk fører i en kollisjon mellom flere biler under kvalifiseringen til løpet i Nordschleife-Nürburgring.