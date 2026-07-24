Maximum X-Men vil introdusere et nytt mutantlag i kjølvannet av « Avengers: Armageddon

HQ

Som en del av programmet på San Diego Comic-Con var forfatteren Chip Zdarsky til stede for å gi et innblikk i hva som vil skje i kjølvannet av «Avengers: Armageddon». Den store hendelsen som fant sted i juni 2026 regnes som «begynnelsen på slutten, og enkelt sagt vil den etterlate Avengers i ruiner... «Jordens mektigste helter finnes ikke lenger» som det står i synopsis.

Så hvem vil være der for å «plukke opp bitene av en knust verden som har vendt seg mot dem»? En ny gruppe mutanter blir satt sammen som en del av en historie med tittelen Maximum X-Men. Hovedformålet med denne gruppen vil være å holde fortet mens Avengers omgrupperer seg, og det blir et team bestående av faste medlemmer og mutante Avengers, som alle må kjempe mot «en ubarmhjertig interdimensjonal invasjon».

Gruppen vil bestå av Storm, Wolverine, Colossus, Bishop, Iceman, Psylocke, Firestar og Justice, og trusselen kommer fra Negative Zone, selv om det gjenstår å se om dette er en invasjon ledet av Annihilus eller ikke.

«Maximum X-Men», skrevet av Christopher Yost med illustrasjoner og omslag av Tony S. Daniel, starter når det første nummeret kommer ut 2. desember, men du kan se omslaget og sammendraget nedenfor.

Dette er en annonse:

«I kjølvannet av hendelsene i AVENGERS: ARMAGEDDON finnes ikke lenger! Så hvem skal forsvare Jorden? X-Men skal det! Storm samler et elitelag nettopp for denne oppgaven, med blant andre Wolverine, Colossus, Bishop, Iceman, Psylocke, Firestar og Justice! Mutanter av fødsel, helter av eget valg! Og deres første utfordring er en fullskala invasjon fra Negative Zone! Er dette Annihilus igjen – eller noe langt, langt verre?»