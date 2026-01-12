Maxis deler flere detaljer om den kommende "familien av nye Sims-opplevelser"

HQ

The Sims 4 har vært den dominerende måten å spille livsimuleringsserien på i over et tiår, og selv om dette ikke vil endre seg med det første, vil det etter hvert endre seg. Utvikleren Maxis jobber hardt med seriens fremtid, og med dette i tankene har de nå delt en bloggoppdatering som forteller litt mer om hva du kan forvente deg av denne utviklingen.

For det første bekrefter Maxis at de jobber med en "familie av nye Sims-opplevelser på tvers av PC, konsoll og mobil", der hvert prosjekt har "sin egen verden, fokus og måte å spille på", og der "hver opplevelse vil stå sterkt på egen hånd." Vi vet ikke når vi kan forvente mer informasjon om disse prosjektene, men utvikleren hevder at det er "spent på å dele mer".

Utover dette bekrefter Maxis sitt fokus på "single-player life simulation experiences" og hvordan "single-player PC and console experiences will always be a part of our future, with more than half of our global development team dedicated to The Sims 4 and the next evolution."

Når det er sagt, vil Project Rene for mobile plattformer først og fremst ha et sosialt flerspillerfokus, og dette spillet blir ikke sett på som etterfølgeren til The Sims 4, men som et prosjekt som er "en separat opplevelse fra enhver fremtidig dyp, enkeltspillerlivssimuleringsopplevelse."

Det sies at spilltestingen av fremtidens The Sims fortsatt pågår og vil fortsette som sådan i 2026. Maxis har imidlertid sagt at vi vil høre fra dem i år om hva de har i vente for fremtiden.