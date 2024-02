MaXXXine er kanskje ikke slutten på Ti Wests skrekkfilmserie

To av de beste skrekkfilmene fra de siste par årene er de to slasherfilmene X og Pearl, som begge ble lansert i 2022. De er skrevet og regissert av Ti West, som for tiden jobber med den tredje filmen MaXXXine, som skulle være slutten på denne historien.

Men før den i det hele tatt har hatt premiere, er West nå åpen for å fortsette serien. Da hun ble intervjuet av podcasten What's Under the Bed, fikk hun spørsmålet om en fjerde film, eller en slags spin-off, og svarte :

"Kanskje, jeg vet ikke. Det er en merkelig asterisk-idé som, hvis jeg forklarte den, ville gi mening, men la oss se hva som skjer. La oss få denne filmen ferdig først, se om folk liker den, og så tar vi det derfra."

X fortalte en historie som utspiller seg på 70-tallet om et team som lager en pornofilm på landsbygda i Texas, der de leier et hus av et eldre ektepar. Som du kanskje kan forestille deg, går det ikke helt som planlagt (det ville ikke vært mye til skrekkfilm om det gjorde det), men manuset var veldig bra, og Mia Goths skuespill som hovedpersonen Maxine fikk mye skryt. Pearl følger det samme eldre paret, men da de var unge, noe som utvider universet på en smart måte.

Den kommende MaXXXine følger Maxine i 80-tallets Los Angeles der hun prøver å bli stjerne. Det er trygt å anta at det også vil være mange brutale mord involvert når den kommer senere i år.