MaXXXine vises i ny skremmende trailer

Etter suksessen med X og Pearl er Ti West tilbake med en tredje skrekkfilm i samme serie kalt MaXXXine. Her flytter hovedpersonen Maxine (spilt av Mia Goth) til Los Angeles på det glade 80-tallet for å bli en berømt skuespillerinne, men som du kanskje mistenker, vil det ikke skje uten et skikkelig blodbad der en stalker ser ut til å lure i skyggene.

Nå har vi fått en ny trailer for MaXXXine, som har kinopremiere 5. juli, som lar oss se hva som er i vente. MaXXXine skulle egentlig være slutten på en trilogi, men som med gode skrekkserier har de egentlig ingen slutt, og West har allerede flagget at han har ideer til en fjerde film - noe vi definitivt ikke vil si nei til hvis han kan opprettholde dette kvalitetsnivået.

