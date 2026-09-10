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For tre år siden ga regissørduoen John Francis Daley og Jonathan Goldstein meg en av de absolutt mest underholdende kinoopplevelsene jeg har hatt på mange år. Overraskende nok snakker jeg om «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves», med Chris Pine, Michelle Rodriguez og Hugh Grant i hovedrollene. Overraskende fordi jeg hadde gått inn med forventningen om at det skulle være en skikkelig søppelfilm, men håpet mitt steg da den fikk ganske positive anmeldelser. Jeg satt der og smilte, humret og lo praktisk talt hele veien gjennom. Den så flott ut, hadde den matineestemningen fra filmene vi vokste opp med – en stemning som er nesten umulig å gjenskape – og humor som var helt i toppklasse. Jeg mener å huske at den floppet, og den fortjener så mye mer oppmerksomhet. Siden min kjærlighet til «Dungeons & Dragons» fortsatt er intakt, er jeg virkelig nysgjerrig på duoens nye film, « Mayday, som kan beskrives som en kompis-komedie som utspiller seg i det tidligere Sovjetunionen. Men hvordan står den seg?

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Som vanlig, la oss starte med handlingen: «Løytnant Troy Brennans rekognoseringsoppdrag over sovjetisk territorium går galt. Han krasjlander og blir tvunget til å overleve i den russiske villmarken mens han unngår å bli tatt til fange... eller verre.»

Tilbake til duoen. John Francis Daley er skuespiller og har blant annet spilt hovedrollen i den strålende *Game Night*, som han også regisserte sammen med Jonathan Goldstein. Der har vi enda et eksempel på en film som ikke bør glemmes. En av de morsomste komediene jeg har sett på mange, mange år. De regisserte også nyinnspillingen av «Vacation», og jeg husker ikke så mye av den, men jeg mener å huske at den i det minste ikke var en total fiasko. Duoen har også skrevet manusene til både denne filmen, «D&D» og «Vacation», så hatten av for dem for det.

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La oss gå videre til rollebesetningen. Jeg liker faktisk Ryan Reynolds. Han har utmerket komisk timing, selv om han har havnet i den kategorien av skuespillere som i praksis spiller den samme rollen uansett hvilken film det er. Han har de samme ansiktsuttrykkene og den samme fremføringen som i Deadpool og alle de andre komediedrevne filmene han er med i. Den eneste filmen jeg umiddelbart kommer på som skiller seg ut på CV-en hans, er den sterkt undervurderte «Life», Alien-kopien regissert av Sebastian Espinosa, som jeg tilfeldigvis elsker. I rollen som den tidligere KGB-agenten Nikolai finner vi Kenneth Branagh. Han er ofte verdt å se på, og det er absolutt tilfelle her også. Han spiller en russer og bruker en godt innøvd russisk aksent. David Morse har en liten rolle, Maria Bakalova spiller Nikolais datter, og den polske skuespilleren Marcin Dorocinski spiller filmens antagonist, Alexander Volkov. Skuespillet skiller seg riktignok ikke ut, men det er solid og adekvat for sjangeren.

Som sagt er forventningene mine ganske høye, gitt at duoen Daley/Goldstein har levert to av det jeg anser som de mest minneverdige og underholdende komediene som har kommet ut det siste tiåret. Store ord, jeg vet det, men helt seriøst. Har du sett «Game Night» eller «D&D»? Hvis ikke, så bare gjør det. Det vi får servert her, er på mange måter en typisk actionkomedie med et visst nostalgisk preg. I bunn og grunn byr den ikke på noe nytt, men er det nødvendig?

En underholdende film er en underholdende film, og så videre. Og det er akkurat det vi får her. Klart. Som en med høye forventninger sitter jeg der en god stund og venter på «noe mer», og i begynnelsen føler jeg at møtet mellom Nikolai og Brennan – og utviklingen av forholdet deres – virker litt for kjent. Men min innledende skepsis avtar noe, fordi det er underholdende og tempoet er relativt høyt.

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Jeg hadde kanskje forventet en større dose humor i det minste; jeg hadde håpet at den ville skille seg mer ut, være litt mer subtil, slik som i tidligere verk. Den skinner gjennom av og til, selv om « Mayday ikke byr på noen hjertelige latterkramper eller helt den samme koselige sjarmen som for eksempel «D&D». Men det er absolutt scener som tilfredsstiller. Det samme gjelder handlingen og selve vendingene. Den går ikke over styr, beveger seg aldri utenfor kjent territorium, men den fungerer likevel. Filmens siste halvtime er virkelig underholdende, og forholdet mellom hovedpersonene utvikler seg til noe vakkert, om enn forutsigbart.

Oppsummert vil jeg si at « Mayday ikke bare er en typisk strømmetjeneste-actionfilm. Den har hjerte og sjel, selv om jeg gjerne hadde sett litt mer av det. Den byr ikke på den typen matinee-eventyr vi savner, den skiller seg ikke akkurat ut, og jeg kommer ikke til å huske den særlig lenge eller se den igjen, men den er godt laget og byr på litt hyggelig underholdning for øyeblikket. Så hvis du er ute etter en lettbeint actionkomedie eller en film du kan slå av hjernen til: Sett i gang.