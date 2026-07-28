Mayday! Uten nye kart mister flerspillermodusen i « Star Fox høyde

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Det er utvilsomt et av sommerens spill. Det har blitt entusiastisk mottatt av både pressen og spillerne (les vår anmeldelse av «Star Fox for Switch 2), er Velan Studios’ modernisering av Nintendo 64-klassikeren Lylat Wars/Star Fox 64 en av de beste nyinnspillingene i Nintendos historie og en vanedannende, spillbar arkadeopplevelse som er overraskende forfriskende med tanke på hvor gammel den opprinnelige oppskriften er. Men det var én stor ulempe, som vi allerede påpekte i våre første inntrykk: den nye flerspillermodusen, selv om den traff det mer aktuelle konseptet på spikeren, virket litt tynn på innhold. Og det er akkurat det spillet mangler for øyeblikket.

Forrige helg var det en måned siden « Star Fox ble lansert for Switch 2. Utallige innlegg på sosiale medier viser at fansen nyter kampanjemodusen fra start til slutt, og spiller den om så mange ganger som nødvendig for å låse opp og fullføre alt. Men de bare tre kartene i kampmodusen (planetene Corneria og Fichina, samt Sektor Y) begynner allerede å føles litt begrensende.



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Vi har ingen offisielle tall – ikke engang salgstall – mens vi venter på Nintendos nye kvartalsrapport som dekker hele våren og begynnelsen av sommeren (inkludert lanseringen av Star Fox), men du trenger bare å se på aktiviteten på nettet for å være sikker på én ting: det er langt færre folk på nettet. Riktignok er det høysesong for ferier, og i de siste dagene av juli, med den fjerde hetebølgen rett rundt hjørnet, er det siste noen har lyst til å gjøre å sitte på sofaen. Men mens det i de tre første ukene etter spillets lansering var veldig enkelt og raskt å finne en kamp, og mens de aller fleste kampene var 4v4, har bildet vært helt annerledes de siste dagene. Kamper fylt med CPU-styrte figurer (bots) som ofte ender opp som 1 mot 1-kamper mellom mennesker, lengre ventetider og matchmaking, dårligere tilkoblingskvalitet på grunn av mangel på spillere i nærheten... Alt dette resulterer i en kjedeligere, mer ensformig og frustrerende opplevelse.

Slike problemer løser seg vanligvis ikke av seg selv, fordi kjernen i spillerfellesskapet dannes i løpet av de første ukene etter lanseringen og kanskje allerede har gått videre til andre aktiviteter. Uansett hvor mye spillets suksess måtte tas for gitt, vet vi ikke om Nintendo og Velan Studios forbereder en pakke med ekstra kart via DLC til « Star Fox på Switch 2, eller om denne DLC-en vil være betalt eller gratis å laste ned, men slik situasjonen er nå, tyder alt på at det ville være den eneste måten å gjenvekke interessen for en online-modus som, i bunn og grunn, var svært godt gjennomtenkt.

Hvis den hypotetiske planetpakken skulle komme i nær fremtid, har vi her hos Gamereactor utarbeidet artikkelenDe tre tingene Star Fox mangler (bortsett fra flere flerspillerkart), som presenterer en rekke forbedringer og feilrettinger som kunne gjøre et spill som allerede er ganske smidig, helt perfekt.

Hva sier magefølelsen din? Vil det komme en oppdatering til « Star Fox på Switch 2 før sommeren er over, som en gave fra himmelen sendt av ROB 64?