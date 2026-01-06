Mayor of Kingstown avsluttes med sin femte sesong

Høsten 2025 ankom den fjerde sesongen av Paramount+s Mayor of Kingstown, hvor Jeremy Renner var tilbake i hovedrollen som fikseren Michael McLusky. Nå som alle episodene har kommet, har streamingplattformen nyheter å dele om seriens fremtid.

Det viktigste å merke seg er at Mayor of Kingstown kommer til en slutt. Det blir en femte sesong, men dette blir også den siste sesongen av serien, en avsluttende runde med episoder som binder den bredere historien sammen og pakker inn fortellingen om den dystre og kriminalitetsinfiserte verdenen.

Vi vet ennå ikke når denne siste episoden kommer, men de har ennå ikke spilt inn den femte sesongen, så ikke forvent det hele for tidlig. Ellers blir det en kortere sesong, ettersom det bare er planlagt åtte episoder, og ikke 10 som tidligere kapitler.

