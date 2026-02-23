Mayweather vs. Pacquiao 2 kunngjort på Netflix: omkampen vil finne sted på Las Vegas 'Sphere

HQ

Endelig er det offisielt: Mindre enn en uke etter kunngjøringen om at Floyd Mayweather vender tilbake til boksing, har Netflix kunngjort en omkamp for en av de mest etterlengtede kampene gjennom tidene, mot Manny Pacquiao. Kampen vil finne sted 19. september, og blir den første boksekampen som finner sted på Sphere i Las Vegas.

Mayweather og Pacquiao møttes første gang 2. mai 2015, og Mayweather vant via enstemmig avgjørelse. Kampen, som hadde vært planlagt siden 2009, ble betegnet som "århundrets kamp", men endte opp med å bli en skuffelse for de fleste kritikere og fans, og det ble senere avslørt at Pacquiao hadde kjempet med en skulderskade.

Ingen vet om returkampen, elleve år senere, vil bli bedre. Alderen vil være en bekymring: Pacquiao er 47 år gammel og pensjonerte seg fra boksing i 2021. Etter et mislykket forsøk på å stille som presidentkandidat på Filippinene i 2022 og et mislykket forsøk på å bli gjenvalgt til senatet, vendte han tilbake til boksingen og tapte uavgjort mot Mario Barrios i juli 2025.

Mayweather er 48 år og trakk seg fra profesjonell boksing i 2017, selv om han har gått oppvisningskamper siden (den siste mot John Gotti III i august 2024). Han har en perfekt rekord på 50 seire, 27 på KO, og ingen nederlag.

"Fansen har ventet lenge nok - de fortjener denne omkampen, og den blir enda større nå som den blir strømmet direkte globalt på Netflix. Jeg vil at Floyd skal leve med det ene tapet på sin profesjonelle merittliste og alltid huske hvem som ga ham det", sier Pacquiao.

Netflix fortsetter å investere stort i direktesendt sport, spesielt kampsport, og annonserte nylig en annen drømmekamp, mellom Ronda Rousey og Gina Carano, som vil finne sted 16. mai.