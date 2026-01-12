Mazda avduker den nye CX-6e

HQ

Det ville være litt av en underdrivelse å si at Mazda var litt sent til EV boom, bare nylig har lansert flere lett tilgjengelige elektriske modeller. Nå ser det imidlertid ut til at den berømte japanske produsenten har kickstartet en overgang.

De har nå offisielt avduket CX-6e, en SUV/Crossover, som nylig ble avslørt på Brussel Motor Show. Den skal bygges i Kina i samarbeid med Changan, kommer med et batteri på 78 kilowatt for en WLTP-rekkevidde på 484 kilometer, og størrelsesmessig kommer den til å ligge rundt Tesla Model Y.

Selv om den allerede har fått kritikk for sin mindre enn ideelle rekkevidde for en helt ny modell på markedet, vil den kunne lade med opptil 195 kilowatt, og det ser ut til at Mazda alltid lener seg tungt på et langt mer minimalistisk interiørkonsept i likhet med det man finner i nevnte Tesla Model Y, eller Xpeng G6.

Du kan se de første bildene nedenfor - det er uklart når modellen lanseres i Europa.