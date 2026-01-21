Mazda har tilsynelatende skrotet de fleste av sine EV-planer akkurat nå

HQ

Helt nylig avduket vi den kommende Mazda CX-6e, en ny elektrisk modell laget i samarbeid mellom Mazda og den kinesiske produsenten Changan. Nå ser det ut til at denne modellen fortsatt kommer, men bortsett fra det, ser det ut til at Mazda skroter de fleste av sine nåværende EV-planer til fordel for flere hybrider i nær fremtid.

Spesielt en rapport fra Nikkei og Nikkan Jidosha (gjennom Automotive News) indikerer at deres neste globalt tilgjengelige kommende EV har blitt forsinket med opp mot to år, i stedet planlagt å starte produksjonen i 2029.

Tariffer, endring av utslippsregulering, kansellering av en amerikansk skattekreditt er alle oppførte grunner til at Mazda tilsynelatende ikke er interessert i å satse alt på EV-produksjon akkurat nå. I en uttalelse sier Mazda følgende:

"Denne informasjonen har ikke blitt utgitt av selskapet vårt," sa talsmannen. "Vi fortsetter å fremme den teknologiske utviklingen av våre proprietære BEVs basert på vår multisolution-strategi og vil bestemme tidspunktet for introduksjonen mens vi nøye vurderer regulatoriske trender i hvert land og endringer i kundebehov."

De kommer til å lansere flere hybrider i nær fremtid.