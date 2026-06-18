Mazda hevder at store skjermer ikke er mer distraherende enn knapper

HQ

Diskusjonen om bilkabinen har det siste tiåret vært preget av debatten om skjermer kontra knapper – ideen om at det å samle funksjonene på en digital skjerm gjør bruken mer strømlinjeformet sammenlignet med dedikerte knapper plassert rundt føreren.

Men nylig har vi sett en comeback for knapper, ettersom noen hevder at store skjermer er distraherende og mindre tilfredsstillende å betjene. Mazda ser ut til å mene at dette er feil.

Koichiro Yamaguchi, programleder for Mazda CX-5, har fortalt Drive at deres offisielle holdning er at store skjermer ikke distraherer fra kjøringen. Han hevder til og med at sentralisering og digitalisering via en skjerm er tryggere:

«Klimaanlegget kan du betjene med en finger, og hvis vi må plassere en fysisk knapp, vil den være plassert lavere nede. Da må sjåføren se ned, og [det er] 15 brytere som ser like ut. Det betyr at man må se ned for å velge riktig knapp – noe som faktisk krever at sjåføren [må ta blikket] vekk fra veien. Så i stedet for det er det bedre å ha denne kontrollen på skjermen – for å minimere denne endringen [distraksjonen].»

Dette er selvfølgelig bare et eksempel, og man kan hevde at muskelminnet tar over etter hvert. Men hva synes du?