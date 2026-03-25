Mbappé avviser rykter om at Real Madrids leger undersøkte feil kne da han ble skadet

Kylian Mbappé har avvist ryktene om at Real Madrids medisinske stab feildiagnostiserte kneskaden hans og undersøkte feil kne. "Informasjonen om at de undersøkte feil kne er ikke sann", sa Mbappé på en pressekonferanse i Boston, en dag før en vennskapskamp med Frankrike mot Brasil.

Rapportene ble delt tirsdag av RMC Sport-journalist Daniel Riolo, som beskrev en "mer enn katastrofal feil" som førte til at den medisinske staben fikk sparken i januar. Mbappé, som følte at kneet hans hadde blitt verre siden desember, dro til en knespesialist i Frankrike, og de skal ha funnet ut at det medisinske teamet i Madrid gjorde en alvorlig feilbehandling, noe som satte ham i fare for en større skade.

Men Mbappé benektet ryktet om at legene i Madrid undersøkte feil kne, selv om han nektet å snakke videre om saken, og tok ansvar for ikke å snakke tydelig om hva som skjedde med ham :

"Informasjonen om at de undersøkte feil kne er falsk. Kanskje har jeg et indirekte ansvar, for når man ikke kommuniserer, begynner ryktene å svirre, det er en del av spillet. Vi har alltid hatt en veldig tydelig kommunikasjon med klubben."

Mbappé roste også laget for at de fortsatte å vinne kamper da han var ute. "Da jeg ble skadet i begynnelsen av januar, var jeg ikke tilgjengelig, og mange trodde jeg var klubbens eneste alternativ, men det er ikke tilfellet."